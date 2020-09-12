В США будут производить роботизированную артиллерию будущего

Армия США до конца осени проведет испытания новой системы боевого управления, которая, как предполагается, позволит существенно повысить оперативность артиллерийского огня. Об этом, как пишет Breaking Defense, заявил генерал Майк Мюррей, руководитель отдела перспективных разработок Армии США. По его словам, новая система позволит уменьшить время с момента обнаружения до ее обстрела артиллерией с десятков минут до менее чем 20 секунд.

Война становится все более технологичной и требует постоянного совершенствования вооруженных сил. Старые методы боевого управления могут быть эффективны в войне со странами третьего мира, но они не позволят получить преимущество в вооруженном противостоянии с высокотехнологичным противником. По этой причине американские военные занимаются разработкой новых технологий, которые в будущем позволят повысить оперативность и точность нанесения ударов по целям.

По словам Мюррея, во время предстоящих учений будет проходить испытания трехкомпонентная система боевого управления, включая в себя системы разведки, пункт обработки данных и постановки боевых задач и непосредственно исполнители приказов. Первый компонент будет представлен спутниковыми разведывательными системами, причем эти системы не будут находиться в прямом подчинении Армии США. Данные со спутников будут поступать в пункт боевого управления, где будет происходить их автоматическая обработка.

Пункт боевого управления будет расположен на объединенной военной базе «Льюис — Маккорд». По словам Мюррея, в нем за обработку поступающих разведывательных данных будет отвечать «находящаяся в разработке программа». Вероятно речь идет о системе искусственного интеллекта, способная обрабатывать разведывательные данные существенно быстрее оператора. Эта же программа будет отвечать за автоматический выбор оружейной системы, наиболее подходящей для уничтожения цели.

Данные целеуказания затем будут передаваться одной из оружейных систем: самоходной гаубице M109, ударному беспилотному летательному аппарату MQ-1C Grey Eagle или «какой-то еще наземной установке». Другие подробности о предстоящих испытания не раскрываются.

Проверки будут проводиться в рамках проекта Convergence. На испытаниях будут присутствовать британские военные. Планируется, что в текущем году испытания новой системы боевого управления пройдут в рамках Армии США. В 2021 году к испытаниям привлекут другие американские виды вооруженных сил, а в 2022 году к испытаниям системы уже подключатся несколько военных союзников США.