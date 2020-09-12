NASA скупает весь существующий лунный грунт

NASA предложило частным компаниям добыть ресурсы на Луне для дальнейшей продажи агентству. Небольшую часть суммы выплатят за участие в программе и запуск ракеты, а остальное — после представления доказательств того, что материал добыт и ожидает отправки с Луны. Об этом сообщается в блоге главы NASA Джима Бранденстайна.

Соединенные штаты планируют вернуться на Луну к 2024 году по программе «Артемида». При этом американское космическое агентство решило изменить свою роль времен «Аполлонов»: ведомство частично перешло от непосредственной организации миссий к покупке услуг у частных компаний. В частности, NASA выбрало для доставки людей на поверхность разработки Blue Origin, SpaceX и Dynetics.

Между тем, поскольку на этот раз люди планируют надолго закрепиться на Луне, им потребуется много ресурсов и оборудования. Приборы сможет доставить компания Intuitive Machines, которая уже выбрала точку первой посадки в 2021 году. Однако, чтобы сэкономить деньги и полезную нагрузку, NASA планирует добывать ресурсы прямо в космосе. Особые надежды возлагаются на запасы лунной воды, сосредоточенной на полюсах, а из реголита можно будет добывать металлы и кислород.

Вчера американское космическое агентство призывало частные компании направить свои предложения по сбору лунных ресурсов. Позже в твиттере директор NASA сообщил, что, по сути, речь идет об обязательстве выкупить лунный грунт или камни у поставщиков услуг.



Контракт проходит на конкурсной основе, участие может принять любая американская или иностранная компания, а победителей, возможно, будет несколько. Десять процентов суммы по контракту заплатят за саму победу, еще десять — за запуск миссии, а остальные 80 после того, как компания добудет ресурсы, соберет их для отправки и представит фотографии в доказательство.

Контракт не предполагает доставку материалов на Землю: смена собственника произойдет дистанционно, после чего NASA будет использовать ресурсы по своему усмотрению. Передача прав и предположительная доставка образцов на Землю должны осуществиться до наступления 2024 года, конкретные планы по забору агентство опубликует позднее.

Джим Бранденстайн добавил, что, по его мнению, настало время создать правовую базу для добычи космических ресурсов и торговле ими. Вероятно, директор агентства намекает на американский проект международного договора «Соглашения Артемиды», о подготовке которого правительством США сообщало агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Несколько позже основные принципы этого проекта, без конкретизации юридических и процедурных деталей, изложили на сайте NASA.