Американцы представили невидимый ударный беспилотник будущего

Американская компания Northrop Grumman представила проект перспективного ударного беспилотного летательного аппарата SG-2, который компания намерена предложить ВВС США в качестве замены стоящим сегодня на вооружении аппаратам MQ-9 Reaper. Как пишет Aviation Week, новый беспилотник планируется создать на базе палубного аппарата X-47B UCAS-D, разработкой которого американская компания занималась в первой половине 2010-х годов.

В настоящее время ударные беспилотники MQ-9 составляют основу парка беспилотных аппаратов такого класса на вооружении ВВС США. Из-за того, что эти аппараты постепенно устаревают, ВВС США объявили о намерении постепенно отказаться от них. Начать снимать MQ-9 с вооружения американские военные планируют с 2030 года. В течение ближайших нескольких лет ВВС США намерены объявить тендер на разработку нового ударного беспилотника, который бы своим возможностям превосходил современные Reaper.

Northrop Grumman намерена разработать новый ударный беспилотник SG-2, взяв за основу уменьшенный планер палубного X-47B. Это позволит сократить время, необходимое на создание и испытание беспилотника. Аппарат получит немного удлиненное крыло с узкой хордой. Масса беспилотника составит 9,1 тонны. Аппарат сможет выполнять полеты на расстояние до 1,9 тысячи километров. Эти показатели будут соответственно вполовину и на две трети меньше, чем у палубного X-47B.

SG-2 сможет объединяться в группы с другими такими же аппаратами. Это позволит им эффективнее выполнять боевые задачи. Предполагается, что задание аппараты будут выполнять в полностью автономном режиме: начиная проведением разведки и поиском целей и заканчивая нанесением ударов по наиболее важным объектам противника, включая радиолокационные станции и мобильные ракетные комплексы. Кроме того, аппараты смогут вести радиоэлектронную борьбу.

Для управления перспективными аппаратами Northrop Grumman разрабатывает системы DA/RC (Distributed Recovery/Responsive Control). Эта система отвечает за автоматическое управление группами беспилотников и распределение задач. Реальные испытания демонстратора системы пока не проводились, но разработчики проверяли ее работу в виртуальной реальности. Испытания показали, что DA/RC способна управлять 100 беспилотными аппаратами одновременно. При этом вмешательство человека практически не требуется.

Согласно предварительным требованиям ВВС США, опубликованным в июне 2020 года, беспилотник, который придет на смену MQ-9, должен быть автономным с высокой интеллектуализацией борта. Аппарат должен иметь системы с открытой архитектурой. Кроме того, беспилотник должен быть относительно недорогим, чтобы его потеря не была финансово чувствительной.

Ударный беспилотник MQ-9 поступил на вооружение ВВС США в 2007 году. Военные используют эти аппараты для рекогносцировки, разведки и наблюдения, а также для нанесения ударов по наземным целям. К настоящему времени в рамках программы Reaper были построены около 160 аппаратов. MQ-9 имеет в длину 11 метров, в высоту 3,8 метра и размах крыла 20 метров. Аппарат способен выполнять полеты на скорости 300 километров в час, а дальность его действия составляет 1,2 тысячи километров. MQ-9 может находиться в воздухе до 14 часов. Reaper оснащен семью точками подвески для вооружения массой до 1,7 тонны.