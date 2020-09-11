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Знаменитый кралик-рестлер из Голливуда умер

Стиви Ли

Американский актер-карлик Стиви Ли умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает The Independent в четверг, 11 сентября.

Семья артиста заявила, что его смерть стала неожиданностью для родственников. Он скончался в своем доме 9 сентября.

Ли снялся в фильме «Чудаки в 3D», сериале «Американская история ужасов» и появился в эпизодических ролях в картинах «Оз: Великий и Ужасный», «Бэйб» и «Американский пирог: Голая миля». Он также выступал в качестве рестлера под псевдонимом «Кукла психо-гном».

11 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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