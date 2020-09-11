В США рассматривают санкции лично против Путина за убийства американцев

В Конгрессе США рассматривают санкции против Путина за убийства американцев в Афганистане. Новый законопроект будет рассмотрен до конца текущей сессии.

На фоне дешевеющей нефти и новостей о том, что в Сенат США внесен новый проект санкций против России, курс доллара вновь поднялся выше 75 рублей.

Начав день на отметках 75,36 за доллар и 89,0975 за евро рубль к середине шестого часа торгов курсы снижались до 74,6675 и 88,76 рубля соотвественно, однако после открытия бирж в США снова поползли вверх.

К 22.27 мск мск рубль растерял весь утренний рост: доллар добрался до 75,38 рубля, а евро — до 89,03 рубля.

Как сообщает The Hill, сенаторы-демократы в четверг представили законопроект о введении санкций против России за убийство американских солдат в Афганистане.

Согласно документу, Белый дом должен инициировать расследование и установить, действительно ли Россия была причастна к выплате вознаграждения талибам за операции против контингента США. Также отдавал ли лично приказы президент Путин.

Если этот факт будет установлен, проект требует от президента Дональда Трампа ввести санкции против Владимира Путина, либо «других лиц, которые действовали от его имени», а также чиновников российского правительства, Минобороны и разведки.

«Конгресс обязан вмешаться и действовать… На карту поставлены жизни американских военнослужащих, я призываю сенаторов по обе стороны присоединиться к нам в защите наших военнослужащих», — прокомментировал инициативу один из авторов сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин.