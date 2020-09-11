США — украинский депутат Деркач является агентом российской разведки

Вашингтон расширил антироссийские санкции. Дополнительные ограничения введены отношении трех россиян и одного гражданина Украины за «вмешательство» в американские выборы и причастность к киберпреступлениям, сообщается на сайте Минфина США.

В «черный» список попали жители Петербурга Андреев Антон, Асланова Дарья, Лифшиц Артем и житель Киева Деркач Андрей. Последний в сообщении Минфина США назван давним агентом российских спецслужб, а россияне — сотрудниками «фабрики троллей», петербургского «Агентства интернет-исследований» (Internet Research Agency, IRA).

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины еще на полгода. Совет ЕС «постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Ограничительные меры будут действовать до 15 марта 2021 года.

Напомним, США и ЕС ввели санкции против РФ в 2012 году в связи с «делом Магнитского», а также после присоединения Крыма и ситуации на Украине в 2014 году, а в 2016 — в ответ на сообщения о том, что Россия якобы поставляет ядерное оружие КНДР, Сирии и Ирану. В августе 2019 года в США ввели второй пакет санкций в отношении России в связи с «делом Скрипалей».