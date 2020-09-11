Microsoft: русские хакеры опять пытаются вмешаться в выборы в США

Корпорация Microsoft предупреждает о попытках связанной с Россией хакерской группировки Strontium повлиять на выборы президента США.

Как заявили в корпорации в ночь на пятницу, ее аналитики видят явное повышение активности зарубежных хакерских групп, нацеленных на вмешательство в выборы.

Под угрозой кампании как кандидата от демократов Джо Байдена, так и Дональда Трампа, говорят в Microsoft.

Целью хакеров из группы Strontium (она также известна как Fancy Bear) стали более 200 организаций, многие их которых связаны с американскими партиями.

«Подобно тому, что мы видели в 2016-м, Strontium запускает кампании для сбора логинов и паролей пользователей, чтобы скомпрометировать их аккаунты. Предположительно это делается с целью сбора разведданных или для операций по вмешательству», — заявил вице-президент Microsoft по безопасности Том Берт.

Хакерская группа, известная как Fancy Bear или APT28, как считается, ответственна за кибератаки во время президентских выборов в США в 2016 году, взлом почты Ангелы Меркель годом раньше, попытки хищения научных наработок по вакцине от Covid-19 и в связи с другими эпизодами.

Однако работают не только российские хакеры, говорят в Microsoft. По информации компании, люди, связанные со штабом Джо Байдена, подвергались атакам китайских киберпреступников, а иранские хакеры продолжают попытки взломать компьютеры людей, сотрудничающих с кампанией Трампа.