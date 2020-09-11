Кейт Уинслет призналась, каких режиссеров Голливуда больше всего ненавидит

На сегодняшний день фильмография 44-летней Кейт Уинслет насчитывает около 70 картин. За свою карьеру звезда «Титаника» успела поработать со многими именитыми режиссерами, в том числе с 84-летним Вуди Алленом и 87-летним Романом Полански, имена которых сегодня связаны с громкими секс-скандалами: кинорежиссеров обвиняют в домогательствах и растлении несовершеннолетних. В недавней беседе с Vanity Fair Кейт Уинслет призналась, что жалеет о работе с ними.

Сейчас актриса не понимает, о чем именно думала в момент, когда соглашалась сниматься у этих режиссеров.

Для меня непонятно, как эти люди могли так долго оставаться на высоких постах и пользоваться уважением в киноиндустрии, учитывая то, какими они были на самом деле. Это просто позор! Конечно, я тоже беру на себя ответственность за то, что работала с ними. Однако я не могу повернуть время вспять. Я борюсь с чувством сожаления по этому поводу. Сейчас нам только и остается, что честно и публично говорить об этом, — поделилась Уинслет.

Кейт Уинслет и Вуди Аллен

Актриса также призвала всех пострадавших от домогательств присоединяться к движению #MeToo — массовой кампании против сексуального насилия и харассмента, запущенной в 2017 году. Звезда уточнила, что сама поддерживает это движение, потому что хочет быть лучшей версией себя и подавать пример другим молодым девушкам, которые стесняются рассказывать, что когда-то стали жертвами домогательств.

Роман Полански и Кейт Уинслет

Напомним, что с Романом Полански Уинслет работала над картиной «Резня», а у Вуди Аллена снялась в ленте «Колесо чудес». Оба кинорежиссера замешаны в крупных секс-скандалах. Так, в 1977 году Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер. Тогда режиссер признал свою вину, заключил сделку со следствием и провел в тюрьме 42 дня, после чего он бежал из США в Европу, благодаря чему смог избежать наказания. При этом позднее еще несколько актрис обвинили Полански в сексуальных домогательствах.

Роман Полански

Вуди Аллена же в сексуальных домогательствах еще несколько лет назад обвинила собственная приемная дочь Дилан Фэрроу. Она утверждает, что кинорежиссер надругался над ней, когда ей было семь лет. Позже в прессе также всплыла информация о тайном романе Аллена с несовершеннолетней моделью, который начался в 1976 году и продолжался восемь лет.