Израиль: IAI представляет: MultiFlyer, рой беспилотных вертолётов для гражданских задач

06.09.20 на сайте IAI была официально представлена концепция MultiFlyer: использование роя небольших беспилотных вертолётов (МАСЛАТ – «Масок ле-Лё Таяс») для различных гражданских задач. Концепция разработана IAI совместно с рядом других компаний, в т.ч. стартапов.



Система MultiFlyer включает:

Коммерческий (off-the-shelf) миниатюрные гражданские беспилотные вертолёты производства Alpha Unmanned Systems. Это испанская компания, судя по фото речь идёт о Alpha 800 UAV Helicopter – масса 14 кг, несёт до 3 кг полезной нагрузки, способен находиться в воздухе 2.5 часа и летать на дальность до 30 км (ограничение по каналу связи). В принципе можно использовать и другие типы БПЛА или мультикоптеров.



Система управления и контроля Flightops разработки Simplex (израильский стартап в Герцлии).



Технология обзора местности разработки Sightec (израильский стартап в Тель-Авиве).



Общая интеграция, маркетинг и ряд других компонентов – IAI.



Система может предоставлять услуги одновременно нескольким пользователям с планшетами или смартфона, объединёнными в единую защищённую сеть «в облаке». При этом общее управление осуществляется одним сервером, контролирующим автоматизированные взлёт и посадку, маршрут полёта, общие задачи каждого аппарата и др.

Для чего нужна подобная система? Для контроля крупного участка местности в целях осуществления целого ряда задач:

управление силами поиска и спасения после крупной аварии или катастрофы (землетрясение, цунами, крупный взрыв и т.п.);



контроль над массовым скоплением народа (крупный концерт, спортивные соревнования, демонстрации и митинги и т.п.);



контроль над с/х или морскими районами;

