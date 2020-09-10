Звезда бондианы и «Игры престолов» Дайана Ригг скончалась в возрасте 82 лет

Сегодня стало известно, что умерла актриса Дайана Ригг. Ей было 82 года. Сообщается, что в марте этого года ей был диагностирован рак.

Британская актриса сделала карьеру в Голливуде и прославилась благодаря роли Трейси Бонд — девушки агента 007 в фильме «На секретной службе Ее Величества», который вышел на экраны в 1969 году.

Дайана Ригг в фильме о Джеймсе Бонде

Ригг также играла в культовом британском сериале 60-х годов «Мстители», рассказывающем о паре агентов, которым приходится распутывать сложные и невероятные преступления.

Дайана Ригг

В 1988 году она была удостоена ордена Британской империи, а в 1994 году — титула «Дама-Командор». В 1997 году Ригг получила премию «Эмми» за лучшую роль второго плана в телевизионном фильме «Ребекка». С 2013 по 2017 год Ригг снималась в популярном сериале «Игра престолов», где исполнила роль Оленны Тирелл, мудрой и коварной главы дворянского рода Тирелл.

Кадр из «Игры престолов»

Ригг дважды была замужем. Во втором браке с театральным продюсером Арчибальдом Стирлингом у нее в 1977 году родилась дочь Рэйчел Стирлинг, которая также стала актрисой.