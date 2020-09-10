В США полностью заменять стратегические межконтинентальные ракеты

Американская компания Northrop Grumman выиграла тендер ВВС США на разработку и производство новой межконтинентальной баллистической ракеты GBSD, которая в перспективе сможет заменить устаревающие Minuteman-III. Как сообщает Defense News, стоимость контракта на проведение всех работ по проекту составила 13,3 миллиарда долларов. Принять новый стратегический носитель на вооружение американские военные планируют в 2029 году.

Тендер на разработку новой баллистической ракеты проводился ВВС США с середины 2010-х годов. В августе 2017 года американский концерн Boeing и Northrop Grumman получили трехлетние контракты на проектирование стратегических баллистических ракет GBSD стоимостью 349 и 329 миллионов долларов соответственно. В середине прошлого года Boeing вышел из проекта, объяснив свое решение недовольством условиями тендера на разработку нового носителя, и Northrop Grumman осталась единственным разработчиком баллистической ракеты.

К проекту по созданию стратегического носителя, реализацией которого занимается Northrop Grumman, также привлечены американские компании Aerojet Rocketdyne, Bechtel, Clark Construction, Collins Aerospace, General Dynamics, HDT Global, Honeywell, Kratos Defense, L3 Harris, Lockheed Martin и Textron Systems. Все работы проводятся на площадке Nrothrop Grumman в Юте. Другие подробности о соглашении по разработке баллистической ракеты GBSD не раскрываются.

Согласно требованиям ВВС США, новая баллистическая ракета должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21, в которых можно размещать один или несколько ядерных зарядов W78 и W87 соответственно. Мощность W78 составляет 350 килотонн, а W87 — 300 килотонн. Такие боевые части стоят на ракетах Minuteman-III. Новая ракета будет универсальной. Для размещения носителя будут модернизированы шахты ракет Minuteman-III и системы управления ими. В центрах управления ВВС США, под контролем которых находятся баллистические ракеты, заменят вычислительное оборудование.

Предполагается, что после принятия на вооружение баллистические ракеты GBSD будут входить в состав ядерной триады США по меньшей мере до 2075 года.