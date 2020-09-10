В США началась разработка большого корабля-робота

ВМС США заключили с несколькими американскими компаниями соглашения на разработку требований к перспективным роботизированным большим кораблям и их эскизное проектирование. Как пишет Breaking Defense, в общей сложности шесть компаний получили контракты стоимостью 41 миллион долларов. По окончании разработки военные намерены определить возможные технологии, которые можно будет использовать в новом корабле, а также определить его технический облик. После этого может быть объявлен тендер на разработку, производство и испытание прототипов кораблей-роботов.

Американское военное руководство рассматривает несколько вариантов развития флота, один из которых предполагает значительное увеличение количества роботизированных кораблей разных классов. Предполагается, что такие аппараты позволят существенно увеличить боевые возможности американского флота на фоне роста боевых возможностей флотов России и Китая. Также военные полагают, что использование роботов позволит сократить расходы на флот, включая строительство и ремонт новых кораблей.

Соглашения на эскизное проектирование больших роботизированных кораблей ВМС США заключили с компаниями Huntington Ingall, Lockheed Martin, Bollinger Shipyards, Marinette Marine, Gibbs & Cox и Austal USA. Военные заинтересованы в разработке робокораблей длиной от 61 до 91 метра и водоизмещением от 900 до 1800 тонн. Корабли должны быть относительно недорогими при строительстве. Военные также ожидают, что конфигурацию кораблей можно будет относительно быстро менять в зависимости от задачи. В частности, речь идет о быстрой смене ракетного вооружения. Другие подробности пока не раскрываются.

О том, что ВМС США намерены принять на вооружение большие роботизированные корабли в начале прошлого года объявил начальник отдела N96 управления начальника военно-морских операций ВМС США Рональд Боксолл. По его словам, большой надводный робот сможет заменить на флоте сразу два класса кораблей — крейсера и эсминцы. Позднее сообщалось, что в основу большого робокорабля может лечь проект Overlord, также предполагавший созданий разработку надводного робота большого водоизмещения.

Предполагалось, что корабли, разработанные в рамках проекта Overlord, смогут нести полезную нагрузку массой не менее 40 коротких тонн (36,3 метрической тонны) и действовать на удалении от берега без обслуживания до 90 суток при состоянии моря до пяти баллов (высота волны 2,5-4 метра). Дальность хода роботов должна была быть не меньше 4,5 тысячи морских миль. Роботы должны соблюдать все требования правил морской навигации.