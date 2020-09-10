В США массово сокращают ИТ-специалистов

В США с марта по май 2020 г. работы лишились около 117 тыс. ИТ-специалистов. При этом до конца 2020 г. в американской ИТ-отрасли будет создано не более 35 тыс. новых рабочих мест, что может вынудить лишившихся работы искать ее в иностранных компаниях.

ИТшников оставляют без работы



В США начались массовые увольнения ИТ-специалистов в связи с пандемией коронавируса. Как пишет ZDnet, число занятых в этой сфере людей, лишившихся работы за последние несколько недель, превысило 110 тыс. человек.

Согласно информации Бюро статистики труда США (Bureau of Labor Statistics, BLS), с марта по май 2020 г. включительно в стране было уволено около 117 тыс. ИТ-специалистов. Как отметили в бюро, эта сфера очень сильно пострадала от пандемии, поскольку в целом по несельскохозяйственному сектору в мае 2020 г. наблюдалось снижение безработицы на уровне 1,4 процентных пункта до 13,3%.

Какие области наиболее пострадали

Предоставленную BLS статистику, пишет ZDnet, прокомментировали представители консалтинговой компании Janco. По их утверждению, она затрагивает далеко не все сегменты ИТ-отрасли, а лишь некоторые из них.

В частности, статистика учитывает сферы телекоммуникаций, обработки данных. хостинга и сопутствующих услуг, проектирования компьютерных систем и ряда других информационных услуг. по словам специалистов Janco, по итогам марта 2020 г. в этой сфере в США трудилось 3,655 млн человек, тогда как к концу мая 2020 г. их число уменьшилось до 3,538 млн.

Прогноз неутешительный

Специалисты Janco считают, что до конца 2020 г. американская ИТ-отрасль не восстановится в плане задействованного в ней числа людей. Не раскрывая свои прогнозы относительно увольнений в оставшиеся семь месяцев 2020 г., они отметили, что количество новых рабочих мест окажется заметно ниже количества сокращенных.

В Janco считают, что во втором полугодии 2020 г. в США будет создано около 35 тыс. новых рабочих мест в ИТ-фирмах против как минимум 117 тыс. закрытых. Таким образом, найти новую работу в прежней области в обозримом будущем смогут далеко не все уволенные сотрудники.

Эксперты Janco также провели опрос среди руководителей ИТ-компаний, в рамках которого спрашивали их мнение относительно сложившейся ситуации. Большая часть респондентов считает, что нормальный процесс найма ИТ-специалистов в США возобновится как минимум в IV квартале 2020 г.

Эти прогнозы руководители компаний связывают с последствиями не только пандемии коронавируса, но и массовых беспорядков в США, причиной которых послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда (George Floyd) при задержании его полицией, когда тот пытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Главы компаний полагают, что процесс сокращения ИТ-отрасли в ближайшем времени замедлится, а потом и вовсе прекратится, но сроки прекращения они не назвали.

Способ решения проблемы

Потерявшие работу американские ИТ-специалисты могут найти новую даже на фоне сокращения отрасли. Как пишет ZDnet, альтернативой прежнего места работы может стать работа удаленная, выполняемая непосредственно из дома.

По данным ресурса, в настоящее время около 85% американских компаний, не имеющих прямого отношения к ИТ-сфере, но располагающих ИТ-отделом, готовы предоставить его сотрудникам (действующим или новым) возможность работать из дома. Также ИТ-специалисты могут найти удаленную работу в своей области за рубежом или в иностранных компаниях, чьи офисы расположены на территории США.