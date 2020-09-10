Российские хакеры атаковали Байдена

Американская фирма SKDKnickerbocker, оказывающая консультационные услуги сопернику Дональда Трампа на грядущих выборах Джозефу Байдену, стала объектом кибератаки. Провели ее, предположительно, «поддерживаемые государством российские хакеры», передает Reuters.

Атака, по информации источника в компании Microsoft, оказалась провальной — сети консультантов бывшего вице-президента США были «хорошо защищены».

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения безосновательными. «Похоже на очередную ерунду, которую публикует, к сожалению, иногда уважаемое агентство», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее группа сенаторов попросила Белый дом ввести санкции в отношении «российских частных и правительственных лиц и компаний, которые намерены вмешаться в выборы 2020 года в США».

РФ обвиняли и во вмешательстве в выборы 2016 года, на которых республиканец Трамп стал во главе государства в соперничестве с бывшим госсекретарем, кандидатом Демократической партии Хиллари Клинтон.