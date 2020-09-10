Искусственный интеллект в США примет воздушный бой с настоящим истребителем

Агентство перспективных оборонных исследований (DARPA) США в 2024 году проведет испытания беспилотной версии истребителя под управлением системы искусственного интеллекта. Как пишет Flightglobal, во время испытаний боевой самолет примет учебный воздушный бой с пилотируемым истребителем. Решение о проведении таких испытаний военные приняли по итогам проекта AlphaDogfight, в котором несколько машинных алгоритмов сперва проводили воздушные бои между собой, а затем программа-победитель приняла бой с виртуальным истребителем под управлением реального пилота.

В настоящее время в США разрабатываются несколько проектов, предполагающих создание беспилотных ведомых для пилотируемых истребителей и боевых самолетов, в которых системы искусственного интеллекта будут ассистировать летчику, позволяя ему сосредоточится на решении поставленных задач, а не на пилотировании.

Подготовка к испытаниям искусственного интеллекта на реальном истребителе уже началась. По словам министра обороны США Марка Эспера, во время испытаний в 2024 году искусственный интеллект будет ограничен «этическим кодексом» (что именно имеется в виду, министр не уточнил), а за действиями алгоритма будет непрерывно наблюдать оператор. Какие именно самолеты будут использованы для проведения испытаний, пока неизвестно. Во время проекта AlphaDogfight искусственный интеллект управлял виртуальными моделями истребителей F-15C Eagle и F-16 Fighting Falcon.