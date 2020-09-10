Amazon ввела в совет директоров бывшего главу Агентства национальной безопасности

Генерал Кейт Александер вошел в совет директоров Amazon, сообщила компания сегодня в Комиссию по ценным бумагам и биржевым сделкам США. Бывший директор Агентства национальной безопасности и первый командующий киберкомандования США, Александр был публичным лицом, ответсвенным за сбор даннях в США во время утечки информации об Эдварде Сноудене, но он ушел в отставку с государственной службы еще в 2013 году.

Александр является противоречивой фигурой для многих в технологическом сообществе из-за его участия в широко распространенных системах наблюдения, обнаруженных утечками Сноудена. Эти системы включали PRISM , широкую программу сбора данных, которая скомпрометировала системы Google, Microsoft, Yahoo и Facebook, но не Amazon.

Александр в целом критически относился к сообщениям об утечках информации Сноудена, даже предлагая запретить репортерам освещать документы. «Я думаю, что это неправильно, что у газетных репортеров есть все эти документы, 50 000 — все, что у них есть, и они продают и раздают их, как будто это просто бумага — вы знаете, это просто бессмысленно», — сказал Александр в интервью в 2013 году . «Мы должны найти способ остановить это. Я не знаю, как это сделать. Это больше касается судов и политиков, но, с моей точки зрения, допустить, чтобы это продолжалось, было бы неправильно».

Место Александра в совете директоров также откроет перед Amazon новые возможности в области заключения контрактов на оборону — сфере, которой компания уделяет особое внимание в последние годы. Amazon была основным кандидатом на недавний контракт с Пентагоном, касающийся облачных вычислений на 10 миллиардов долларов, но в конечном итоге проиграла Microsoft. В настоящее время компания ведет судебный процесс против федерального правительства в связи с контрактом, утверждая, что личные заявления президента Дональда Трампа против генерального директора Amazon Джеффа Безоса привели к предвзятости процесса против Amazon.