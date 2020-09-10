51-летняя модель снялась в боди 30-летней давности с собственным портретом

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в боди 30-летней давности из старой коллекции французского люксового дома Christian Lacroix. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных фото 51-летняя знаменитость запечатлена на фоне природы в леопардовом костюме с собственным портретом на груди. Она дополнила свой образ черными ботильонами на каблуках. Также Кристенсен поделилась фотографиями из молодости, на которых она позирует в описанном боди.

«Один из моих любимых дизайнеров, Кристиан Лакруа, подарил мне этот костюм с моим портретом после того, как я продефилировала в нем примерно в 20-летнем возрасте. И я нашла его! Каким-то образом он сохранился сквозь годы, и мне кажется, что боди выглядит круто», — подписала манекенщица пост, подчеркнув, что у изделия очень эластичная ткань.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Потрясающе!», «Идеален на тебе», «Красота, которая неподвластна времени», «У тебя все еще невероятные ноги!», «Сногсшибательна», — высказывались они.