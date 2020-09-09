В США олень убил охотника, который подстрелил его из лука накануне

В округе Тилламут, штат Орегон, произошла история, которая несколько сотен лет назад наверняка бы превратилась в сагу. Там благородный олень (именно так называется этот вид) отомстил охотнику, который подстрелил его из лука: животное убило человека. Вообще, такие случаи бывают, хоть и нечасто, но уникальность этого в том, что олень расправился с обидчиком на следующий день после ранения.



Охота с луком и стрелами очень популярна в США. 29 августа охотник-любитель, 66-летний Марк Дэвид из Хиллсборо, отправился в лес в надежде подстрелить вапити — так американцы называют местный подвид благородных оленей. Американские олени гораздо крупнее и сильнее европейских, поэтому Марк знал, что его затея небезопасна.





Марку повезло — он быстро выследил молодого самца и ловко подстрелил его. Но раненое животное бросилось бежать и настигнуть его охотнику не удалось. До глубокого вечера он шел по следам крови, надеясь, что олень обессилит и упадет. Но этого не произошло и Марку Дэвиду пришлось возвращаться домой ни с чем.

На следующий день настойчивый зверобой решил продолжить поиски, но лучше бы он этого не делал. Вместе с егерем Марк все же отыскал зверя, который был при смерти. Но вапити решил дорого продать свою жизнь — из последних сил он бросился на преследователей и на его пути оказался охотник.



Острый отросток рога оленя пронзил сонную артерию мужчины, не оставив ему ни малейшего шанса выжить. После этой атаки вапити удалось скрыться в лесу. Спутник Марка пытался оказать ему помощь, но тот умер у него на руках через несколько минут.

Об олене, убившем охотника, сообщили рейнджерам и те выследили его и добили. Интересно, но после смерти животное отправилось «отбывать срок» за убийство — оленину доставили в местную тюрьму, чтобы разнообразить рацион заключенных.