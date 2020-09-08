Военный корабль Франции дистанционно выключил российские С-400 в оккупированном Крыму во время тренировки

Французское военное судно Dupuy de Lome заблокировал работу российских комплексов ПВО С-400 на временно оккупированном Крыме.

Это стало возможным благодаря постановке помех на определенных частотах. Такие действия со стороны Франции являются возможными лишь в случае перехвата радиочастот, излучаемых радиолокационными системами С-400 — сообщает AVIA.PRO.

Российские эксперты предположили, что получить такую информацию ЕС удалось после многочисленных полетов над местами развертывания указанных комплексов ПВО на временно аннексированном Крымском полуострове.



Отметим, что 6 сентября французский военный разведывательный корабль Dupuy de Lome прошел Босфорский пролив и устремился в центральную часть Черного моря.

Несмотря на отсутствие вооружения у этого судна, оно обладает мощной радиопередающей аппаратурой, что позволяет осуществлять «взлом» радаров противника для последующей постановки помех и установления уязвимостей средств ПВО врага.