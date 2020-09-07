Ученые из NASA смоделировали на суперкомпьютере климат молодой Венеры

На заре космической эры многие ученые надеялись на то, что условия на поверхности Венеры напоминают земные и там существует жизнь. Но собранные межпланетными миссиями данные вдребезги разбили эти ожидания. Оказалось, что в плане жизнепригодности вторая планета является полным антиподом Земли. Средняя температура ее поверхности составляет 460 °C, а атмосферное давление превышает 90 атмосфер. Ни одна известная нам форма жизни не продержится в таких условиях и нескольких секунд.



Но, хоть сейчас поверхность Венеры и совершенно непригодна для жизни, это не значит, что так было всегда. Согласно современным представлениям сразу после формирования поверхность второй планеты была покрыта океаном жидкой магмы, а атмосфера содержала большое количество водяного пара. Дальнейшие события зависели от времени застывания этого океана. Если процесс был долгим (порядка 100 млн лет), то под действием солнечного излучения водяной пар в атмосфере планеты постепенно был разбит на кислород и водород. Водород улетучился, а кислород поглотила магма. В результате, когда океан застыл, Венера стала планетой с сухой поверхностью без воды.

Но, если магмовый океан застыл быстро (в течение нескольких миллионов лет), значительная часть водяного пара должна была сконденсироваться и в результате, Венера обзавелась собственной гидросферой. Команда ученых из Института космических исследований имени Годдарда решила исследовать эту возможность. При помощи суперкомпьютера NASA они смоделировали 45 возможных сценариев дальнейшего развития климата планеты при различных значениях состава атмосферы, количества солнечного излучения, периода обращения и топографии.

Моделирование показало, что если ранняя Венера обладала океаном, то при определенных факторах он мог просуществовать почти три млрд лет. По словам исследователей, наиболее похожие на земные условия были получены в симуляции №28. Если давление на поверхности Венеры составляло 0.25 от земного, атмосфера была богата азотом, а средняя глубина океана составляла 310 м, то на полюсах планеты даже мог выпадать снег.

Но, даже если вторая планета и была жизнепригодна, постепенное увеличение солнечной активности и мощные извержения привели к необратимому парниковому эффекту, вызвавшему потерю океана и радикальную трансформацию ее газовой оболочки. Единственное место, где могла уцелеть гипотетическая венерианская жизнь — верхние слои атмосферы. В настоящее время разработано несколько проектов астробиологических миссий, предназначенных для проверки этой возможности. Одна из них может быть запущена компанией Rocket Lab в 2023 году.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»