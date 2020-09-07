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Рианна упала с самоката и серьезно повредила лицо

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна повредила лицо в результате падения с электросамоката. Об этом сообщает People.

Папарацци обнаружили Рианну на прошлой неделе возле ресторана в Лос-Анджелесе. Они сделали несколько снимков певицы и заметили, что на лбу и лице девушки заметны ушибы и синяки.

В сети появился слух о том, что Рианну вновь избил певец Крис Браун, с которым у девушки был роман. Однако представители артистки опровергли эту информацию.

По словам представителя певицы, сейчас исполнительница «в полном порядке». «На прошлой неделе она перевернулась на электросамокате и ушибла лицо. Сейчас она быстро восстанавливается», — уточнил он, добавив, что серьезных травм у певицы нет.

Крис Браун в 2009 году избил Рианну в автомобиле. Артист пытался задушить певицу, а после скрылся от полиции.

Рианна родилась в Барбадосе в 1988 году. В 16 лет девушка начала карьеру певицы в Америке. Ее дебютная работа Music of the Sun вошла в десятку лучших альбомов чарта Billboard 200. Она — одна из самых продаваемых певиц всех времен, благодаря продажам более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов.

7 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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