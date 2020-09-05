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Amazon, Facebook, Tesla и Microsoft потеряли за день 25 млрд. долларов

После рыночной распродажи в четверг самые богатые руководители крупных технологических компаний потеряли 25 миллиардов долларов своей чистой стоимости.

Технологический сектор S&P 500 в четверг закрылся падением на 5,8%, в результате чего рынки оказались в минусе. В результате резкого падения цен на акции стоимость активов некоторых из самых богатых людей мира сократилась в совокупности на несколько миллиардов, в последние недели их состояние стремительно росло из-за резкого роста акций технологических компаний.

Результаты биржевых торгов выглядят так:
Акции Amazon упали на 4,63%, сократив собственный капитал генерального директора Джеффа Безоса на 9 миллиардов долларов.
Глава Tesla Илон Маск также потерял 9 миллиардов долларов после того, как его акции упали на 9,02%.
Акции генерального директора Facebook Марка Цукерберга упали на 3,76%, сократив его собственный капитал на 4 миллиарда долларов.
Собственный капитал бывшего генерального директора Microsoft Билла Гейтса упал на 3 миллиарда долларов после падения акций на 6,19%.

5 сентября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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