В США научили ударный беспилотник выбирать цели

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems провела летные испытания ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper с установленной на него системой искусственного интеллекта Agile Condor, способной в автоматическом режиме идентифицировать и выбирать цели. Как пишет Flightglobal, испытания состоялись на полигоне в Гранд-Форкс в Северной Дакоте и были признаны успешными.

Сегодня каждым беспилотником Reaper управляют по два человека: один оператор пилотирует аппарат, а второй работает с сенсорами и вооружением. Задача обнаружения, распознавания и идентификации целей лежит на операторе вооружения, который способен допустить ошибку. Смены операторов крайне продолжительны из-за длительности полетов и дефицита кадров, который в ВВС США уже превысил 400 человек.

Предполагается, что система Agile Condor позволит решить эту проблему, сняв часть нагрузки на оператора вооружения, а в перспективе — сократить число людей, управляющих аппаратом до одного. Кроме того, разработчики считают, что массовое использование систем Agile Condor позволит снизить нагрузку на спутниковые каналы обмена информацией, за счет передачи данных только о важных целях.

Подробности состоявшихся испытаний Agile Condor не раскрываются. Система разрабатывается SRC Inc. по заказу Исследовательской лаборатории ВВС США. Она представляет собой вычислительную систему под управлением нейросетевых алгоритмов, получающую данные с внешних сенсоров летательного аппарата: радара и инфракрасной и оптико-электронной камер.

Agile Condor может с высокой точностью обнаруживать, распознавать, идентифицировать и приоритезировать цели. Разработчики утверждают, что система способна полностью самостоятельно обнаружить, например, человека с переносной ракетной установкой и идентифицировать его, как противника или своего. Помимо прочего для этого используются алгоритмы распознавания лиц.