Известная актриса Голливуда оказалась многолетним агентом ФБР под прикрытием

Актриса из США шесть лет вела двойную жизнь – снималась в сериалах и работала агентом ФБР под прикрытием. Она ловила педофилов и боролась с сексуальным рабством. Теперь о ней самой хотят снять сериал.

Американская актриса Марисоль Николс, звезда сериалов Ривердэйл, 24, Врата и Благочестивые стервы, оказалась агентом ФБР под прикрытием. Знаменитость шесть лет помогала бороться с секс-трафиком среди несовершеннолетних, пишет Deadline.

46-летняя актриса выдавала себя за мать, которая хочет отдать свою дочь сутенерам и получить вознаграждение. Также она «была» 12-летней девочкой.

Кроме того, Николс основала организацию по борьбе с рабством Foundation for a Slavery Free World.

Двойной жизнью знаменитости заинтересовались продюсеры Sony Pictures Television. Они хотят снять шоу по ее биографии. Главная роль в картине может достаться самой Марисоль Николс.

Напомним, что голливудская актриса Сальма Хайек на отдыхе в Греции била тарелки.

Как сообщалось, ранее Шэрон Стоун снялась с обезьяной на плече. Актриса сделала забавный кадр во время съемок нового сериала. Стоун запечатлена с обезьяной – обе почти в одинаковых платьях.