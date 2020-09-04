Израильские дороги «научат» заряжать электромобили — осталось пара недель

Экспериментальный участок дороги в Тель-Авиве. Фото: electreon.com

Первый участок дороги, позволяющий транспорту с электродвигателями заряжаться по пути следования, пройдет тестирование через несколько недель. Технология от Electreon Wireless будет обкатана на двухкилометровом отрезке в центре Тель-Авива.

Система достаточно проста — под существующую трассу закапывают магнитные катушки, подающие ток специальным ресиверам на днищах электромобилей. Процесс установки таких катушек занимает несколько часов, после чего отпадает необходимость в станциях подзарядки. Если эксперимент пройдет успешно, решится главная проблема, тормозящая развитие электротранспорта — ограниченная дальность хода. Сегодня процесс зарядки занимает несколько часов, что при нынешнем темпе жизни — непозволительная роскошь. Прибавьте к этому страх автомобилистов оказаться вдалеке от станции подзарядки, и скепсис в отношении электромобилей обретет реальные контуры.

Идет прокладка трассы

Впрочем, основатели стартапа Electreon Wireless в первую очередь сосредоточились на общественном транспорте, негативное влияющем на окружающую среду. Экспериментальный участок соединит Тель-Авивский университет с железнодорожной станцией. Следующим шагом станет прокладка аналогичной трассы в Швеции — четырехкилометровая «электродорога» свяжет аэропорт острова Готланд с жилыми кварталами. Большую часть шведского проекта профинансирует правительство этой страны и, если он будет признан успешным, электрифицированные шоссе вскоре станут частью местного пейзажа.

Виктор Маковский

http://hadashot.kiev.ua/content/izrailskie-dorogi-nauchat-zaryazhat-elektromobili