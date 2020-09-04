Фондовый рынок США стремительно падает

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 2,8% и закрылся на отметке 28293 пунктов. Значение индекса широкого рынка S&P 500 уменьшилось на 3,5% до 3455 пунктов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился почти на 5% до 11458 пунктов.

Рынки существенно упали на фоне снижения акций многих технологических компаний, сообщает ПРАЙМ.

Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы завершили торги четверга в минусе. Британский индекс FTSE 100 просел на 1,52% до 5850,86 пункта, французский CAC 40 — на 0,44% до 5009,52 пункта, немецкий DAX — на 1,4% до 13057,77 пункта.

Российский фондовый рынок закрылся в «красной зоне». Рублевый индекс МосБиржи снизился на 0,83% до 2931,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,94% до 1223,21 пункта.

Как констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, «на российском рынке акций в четверг снова были видны „медведи“, но, как и накануне, они все еще робкие и нерешительные». «Продажи сдерживает позитивный внешний фон, хотя падающая в цене нефть не особенно радует участников торгов», — говорится в обзоре эксперта.

При этом главный аналитик ПСБ Богдан Зварич указывает, что «давление на российские акции оказала ситуация на рынке энергоносителей, где второй день преобладают продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 44 долларов за баррель».

Со своей стороны, инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин отмечает, что «пока реализация санкционных рисков (в отношении России из-за предполагаемого отравления оппозиционного блогера Алексея Навального — ред.) ограничена словесными интервенциями, не стоит ожидать усиления распродаж, падение носит умеренный характер».

В целом, подытоживает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «настроения на американских фондовых площадках в четверг неожиданно ухудшились, к чему не располагали фундаментальные сигналы». «Аналогичная ситуация наблюдалась и на рынке нефти. Покупатели перешли к фиксации прибыли, что, безусловно, не добавляет оптимизма и российскому рынку. Для последнего основным драйвером остается санкционная тематика, которая после вчерашних заявлений Германии (о том, что Навального отравили веществом из группы „Новичок“ — ред.) пока не получила продолжения, что позволило на время стабилизироваться в том числе рублю. Политики, однако, в любом момент могут вернуться к санкционной риторике», — добавляет эксперт.