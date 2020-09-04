Бритни Спирс признала, что ее удерживают насильно

Несмотря на ранее вынесенное судом решение, что Джеймс Спирс останется опекуном своей дочери до февраля 2021 года, 38-летняя Бритни Спирс вместе с личной командой адвокатов продолжает упорно бороться за свою свободу. На днях представители звезды подали в суд новые документы, составленные от ее имени, с целью обнародовать закрытые части ее судебного дела.

В заявлении Бритни также выражает поддержку движению «Свободу Бритни» (FreeBritney), которое запустили фанаты, убежденные, что певицу практически удерживают в заложниках и она находится под жестким контролем своих опекунов. Адвокат звезды оспорил ходатайство Джеймса Спирса, который настаивает на сокрытии части материалов дела.

Джеймс и Бритни Спирс

Сама Бритни яростно выступает против попытки ее отца сохранить некоторые важные для суда обстоятельства дела как семейную тайну. У Бритни нет никаких проблем со здоровьем или с детьми, которые бы стоило скрыть от общественности. Бритни приветствует и ценит поддержку своих многочисленных поклонников. Это отнюдь не теория заговора или шутка,

— написал адвокат Бритни в заявлении от имени звезды.

Фанаты Бритни Спирс

Новая информация, оказавшаяся в распоряжении суда, кажется прямым ответом Джеймсу Спирсу, который ранее раскритиковал сторонников движения «Свободу Бритни» и обвинил их в создании конспирологической теории.

Все эти сторонники теории заговора ничего не знают. Они понятия не имеют, что происходит на самом деле. Пусть суд Калифорнии принимает решение, как лучше всего жить моей дочери. Никого больше это не касается,

— ранее заявил отец звезды в беседе с журналистами.

Бритни Спирс

Напомним, что Джеймс Спирс был назначен опекуном своей дочери в 2008 году после того, как у нее случился публичный нервный срыв. В прошлом году из-за проблем со здоровьем Джеймс передал право опеки над дочерью ее личной помощнице Джоди Монтгомери. В прошлом месяце адвокаты Бритни предоставили суду документы, в которых говорилось, что певица решительно против того, чтобы отец продолжал контролировать ее имущество и финансы. Вместе этого Бритни хочет добиться, чтобы ее временный опекун Джоди навсегда взяла на себя эту роль. По слухам, основной мотивацией Спирс изменить привычное положение дел является ее нежелание больше выступать на сцене.