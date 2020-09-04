«  
  »

Бомбардировщики B-52 ВВС США впервые вошли в воздушное пространство Украины чтобы «побомбить Крым»

Сегодня два стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, дислоцированные на авиабазе RAF Fairford, впервые в истории вошли в воздушное пространство Украины.
Самолеты с бортовыми номерами JULIA51 / 61-0034 и JULIA53 / 60-0044 вошли в воздушное пространство Украины с территории Польши в Районе Волынской области и прошли в непосредственной близости от оккупированного полуострова Крым.

Отметим, что помимо этого знакового полета в районе оккупированного полуострова Крым выполняли разведывательные полёты самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, противолодочный P-8A Poseidon ВМС США и самолёт-разведчик Bombardier Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании.
4 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия, США, Украина ﻿
загрузка...

1 comment to Бомбардировщики B-52 ВВС США впервые вошли в воздушное пространство Украины чтобы «побомбить Крым»

  • Анатолий
    04.09.2020 at 21:07 · Reply

    Украина должна предоставить этим самолётам базироваться в Прилуках на бывшем аэродроме стратегических самолётов СССР…

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  