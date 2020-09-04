Бомбардировщики B-52 ВВС США впервые вошли в воздушное пространство Украины чтобы «побомбить Крым»

Сегодня два стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, дислоцированные на авиабазе RAF Fairford, впервые в истории вошли в воздушное пространство Украины.

Самолеты с бортовыми номерами JULIA51 / 61-0034 и JULIA53 / 60-0044 вошли в воздушное пространство Украины с территории Польши в Районе Волынской области и прошли в непосредственной близости от оккупированного полуострова Крым.

Отметим, что помимо этого знакового полета в районе оккупированного полуострова Крым выполняли разведывательные полёты самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, противолодочный P-8A Poseidon ВМС США и самолёт-разведчик Bombardier Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании.