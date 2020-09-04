Apple закрыла свои магазины в США из-за вандализма

Apple временно закрыла большинство своих розничных магазинов в США из-за безопасности сотрудников и клиентов, поскольку протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе, продолжают распространяться по всей стране. Многочисленные Apple Store были атакованы мародерами.

Apple утверждает, что закрытие магазинов продлится до воскресенья. В некоторых местах с обширными повреждениями магазины могут закрыться на неопределенное время.

«Учитывая здоровье и безопасность наших команд, мы приняли решение оставить в воскресенье несколько наших магазинов в США закрытыми», — говорится в сообщении компании.

Только 140 из 271 розничных магазинов Apple в США были вновь открыты после карантина по COVID-19, прежде чем на прошлой неделе вспыхнули протесты. Одним из первых целевых магазинов был Apple Uptown в Миннеаполисе, который был разграблен.

Последующие протесты привели к повреждению или разграблению магазинов в Портленде, Филадельфии, Бруклине, Солт-Лейк-Сити, Лос-Анджелесе, Чарльстоне, Вашингтоне, округ Колумбия, Скоттсдейле и Сан-Франциско. Продукты Apple, украденные из магазинов, после выхода из здания становятся неработоспособными и могут отслеживаться властями.