«  
  »

Aбрамсы и батальон военных: США проведут в Литве учения на фоне напряжения с Беларусью

Американские военные и техника прибудут в Литву для проведения учений на фоне напряженных отношений балтийской страны с Беларусью, сообщает LRT.

Aбрамсы и батальон военных: США проведут в Литве учения на фоне напряжения с Беларусью
Как отмечается, американский батальон 800-900 военнослужащих прибудет в Пабраде, вблизи Вильнюса, для участия в учениях, которые продлятся в течение месяца, заявили в вооруженных силах Литвы.

Ожидается, что американские военные прибудут 5-6 сентября и привезут от 30 до 40 единиц тяжелой военной техники, в частности танки «Aбрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли», сказал он.

American troops in Lithuania.
В пресс-релизе Министерства обороны указано, что «эти учения американских военных в Литве запланированы заранее и не связаны с какими-то событиями в регионе».

Ранее Лукашенко заявлял, что военные НАТО в Польше и Литве представляют угрозу и привел в боевую готовность вооруженные силы.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации. Позиция Зеленского в беларуськом вопросе оказалась самой бесхребетной и не учитывает украинских интересов.

4 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  