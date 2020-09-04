Aбрамсы и батальон военных: США проведут в Литве учения на фоне напряжения с Беларусью

Американские военные и техника прибудут в Литву для проведения учений на фоне напряженных отношений балтийской страны с Беларусью, сообщает LRT.



Как отмечается, американский батальон 800-900 военнослужащих прибудет в Пабраде, вблизи Вильнюса, для участия в учениях, которые продлятся в течение месяца, заявили в вооруженных силах Литвы.

Ожидается, что американские военные прибудут 5-6 сентября и привезут от 30 до 40 единиц тяжелой военной техники, в частности танки «Aбрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли», сказал он.





В пресс-релизе Министерства обороны указано, что «эти учения американских военных в Литве запланированы заранее и не связаны с какими-то событиями в регионе».

Ранее Лукашенко заявлял, что военные НАТО в Польше и Литве представляют угрозу и привел в боевую готовность вооруженные силы.



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