В Сенате США потребовали немедленно ввести санкции против России

Против России необходимо немедленно ввести санкции. С таким требованием выступила группа сенаторов-демократов, которые обратились к министру финансов США Стивену Мнучину.

«Мы призываем вас немедленно ввести санкции против частных и правительственных лиц и компаний РФ, которые намерены вмешаться в выборы 2020 года в США», — говорится в письме к министру. Там же отмечено, что получено заключение разведсообщества США о том, что Россия может вмешаться в предстоящие выборы президента. Сенаторы также предоставили в поддержку своего письма секретную информацию — детали не раскрываются.

Напомним, выборы в США пройдут 3 ноября: за пост главы американского государства поборются Дональд Трамп от республиканцев и Джо Байден — от демократов.