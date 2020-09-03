Госдолг США превысит объем экономики уже в следующем году

ВАШИНГТОН – Ожидается, что государственный долг США в следующем году превысит объем экономики страны, сообщило в среду Бюджетное управление Конгресса.

Последний раз федеральный долг превышал ВВП в 1946 году, вскоре после окончания Второй мировой войны.

Если эта ситуация повторится, США войдут в небольшую группу стран, чья долговая нагрузка превышает объем их экономики, в которую, в частности, входят Япония, Италия и Греция.

По прогнозам управления, дефицит федерального бюджета в этом году достигнет 3,3 триллиона долларов, более чем в три раза превысив показатель прошлого года. В этом случае объем дефицита в процентах от ВВП также станет рекордным с 1945 года.

Рост, главным образом, связан с экономическими последствиями пандемии коронавируса, которая привела к снижению ВВП, в то время как Конгресс тратит триллионы долларов, чтобы удержать экономику на плаву.

Ранее в этом году законодатели одобрили пакет расходов в 3,7 триллиона долларов, включающий прямые стимулирующие выплаты американским домохозяйствам, дополнительные пособия по безработице и расширение кредитования малого бизнеса.

Хотя во втором квартале объем экономики резко сократился, падение было бы еще хуже, если бы не историческая фискальная поддержка, говорят экономисты.

Но становится ясно, что требуется дополнительная федеральная помощь. В каждую из последних двух недель более миллиона человек подавали новые заявления на пособия по безработице, а уровень безработицы остается выше 10 процентов – больше, чем в любой момент Великой рецессии.

Действие многих программ помощи, разработанных Конгрессом, закончилось. Законодатели от обеих партий предложили новые пакеты расходов, но в начале августа переговоры между ними зашли в тупик.

Демократы предлагают пакет стоимостью 3 триллиона долларов, в то время как республиканцы хотят ограничить расходы одним триллионом.

Прогноз Бюджетного управления Конгресса предполагает, что текущая политика останется неизменной, и не будет принято новых законов, касающихся доходов и расходов.

Государственный долг США рос и до начала пандемии. За последнее десятилетие он увеличился на триллионы долларов, в основном из-за политики, проводившейся в ответ на Великую рецессию, которая, по мнению многих экономистов, была необходима для стимулирования экономики.

«В краткосрочной перспективе вам нужно потратить столько, сколько потребуется, чтобы свести рецессию к минимуму и удержать экономику на плаву, – пояснил Брайан Ридл, старший научный сотрудник консервативного Манхэттенского института политических исследований. – Но рост соотношения долга к ВВП – это абсолютно неустойчивая ситуация, даже если процентные ставки останутся низкими».

По оценкам Ридла, расходы на выплаты процентов по долгу будут съедать более значительную часть федерального бюджета и достигнут 1 триллиона долларов в год к концу следующего десятилетия.