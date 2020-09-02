В США тотально выросло количество наблюдаемых НЛО

Данные некоммерческого Национального центра данных об НЛО, который регистрирует события, связанные с обнаружением неопознанных летающих объектов, показали, что количество обращений в первой половине 2020 года выросло на 51%. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Среди 5 тыс. случаев, зафиксированных в 2020 году, 20% приходится на апрель — этот период также пришелся на самое большое количество случаев коронавируса в США. 72-летний Питер Дэвенпорт, который руководит организацией с 1994 года, говорит, что в их организацию никогда не приходило столько обращений.

В компании отметили, что они получают сотни обращений через веб-сайт и отвечают на 25-50 звонков в день.