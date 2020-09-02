США пригрозили санкциями в случае ввода российских сил в Беларусь

США могут ввести против России новые санкции из-за ситуации в Белорусии, сообщил Reuters во вторник высокопоставленный представитель Госдепартамента.По его словам, санкционный механизм будет задействован, если Москва пойдет на «прямую интервенцию» в Белоруссии, где третью неделю продолжаются протесты.Кроме того, готовятся санкции против белорусских чиновников, которые, по американским данным, несут ответственность за фальсификацию выборов и насилии отношении протестующих.

«У нас есть группа из семи человек, по которым мы работаем с министром финансов, собирая пакет доказательств», чтобы ввести санкции, сообщил чиновник.

«Это минимальные меры, чтобы не просто назвать и пристыдить, но показать, что когда люди одновременно крадут выборы и совершают насилие против мирных протестующих, реализующих базовые свободы слова и собраний, должны быть какие-то последствия», — пояснил он.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил о создании «резерва» из сотрудников правоохранительных органов для помощи Александру Лукашенко.

Россия имеет с Белоруссией «теснейшую кооперацию и родственные связи», а также — «обязательства в сфере безопасности», которые обсуждались в ходе переговоров с Лукашенко, рассказал президент.

«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой», — заявил Путин, добавив, что пока необходимости в применении силового резерва нет.

Россия вмешается в ситуацию в Белоруссии только в том случае, если оппозиция перейдет к насильственному захвату госучреждений и банков, пояснял ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Путин считает, что Лукашенко сохранит власть, несмотря на протесты, рассказали Reuters два источника, близких к Кремлю. По их словам, Путин с удовольствием наблюдает, как Лукашенко слабеет, пытаясь справиться с оппозицией, — это отвечает интересам Кремля.

«Лукашенко будет критически ослаблен. Из него можно будет сделать фарш. Наши ребята обязательно этим воспользуются», — сказал один из источников Reuters. Занимая более устойчивые позиции, Лукашенко сопротивлялся предложениям России о более глубокой интеграции — например, не позволил создать в стране авиабазу, отказался переходить на единую валюту. «Для Лукашенко все плохо кончится, только не сейчас», — говорит другой источник Reuters. По его мнению, Лукашенко знает, что Москва «всегда поддерживает существующие режимы, какими бы неприятными они ни были».