США пригрозили Москве санкциями за вмешательство в Беларусь

Не думаю, что у Кремля есть необходимость прямой интервенции в РБ. На сегодня в Беларуси любой кандидат не будет возражать против аншлюса с Московией. К сожалению, оппозиция пока не нашла проевропейского политика, который готов возглавить протесты.



США рассмотрят новые санкции против РФ, если та более открыто вмешается в беларуський кризис. Таким шагом паребрику пригрозил источник Reuters на высшем уровне американской администрации.



27 августа Путин проговорился, что по просьбе Лукашенко на РФ сформирован резерв из интервентов, который в случае необходимости окажет помощь соседней стране.

Позже Лукашенко прокомментировал высказывание Путина. «Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», — сказал диктатор и пояснил, что Беларусь может превратиться в театр военных действий, поскольку для Запада она является «трамплином» на Россию.