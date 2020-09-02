Европейцы испытали модель V-образного самолета будущего

Исследователи из нидерландского Делфтского технического университета провели первые летные испытания модели V-образного самолета Flying-V. Как пишет Flightglobal, летные испытания модели, оснащенной электрическими двигателями, состоялись в Германии и были признаны полностью успешными.

Проект V-образного самолета был впервые представлен нидерландскими разработчиками в июне прошлого года. Летательный аппарат имеет планер, разделяющийся в задней части надвое, образуя два крыла. На внутренне кромке крыльев на верхних частях установлены турбовентиляторные двигатели.

Проект предполагает, что самолет будет иметь длину 55 метров и размах крыла 65 метров, а также высоту 17 метров. Внутренний объем летательного аппарата 160 кубических метров. Flying-V сможет принимать на борт 314 пассажиров. Разработчики полагают, что расход топлива новым самолетом будет на 20 процентов меньше, чем у современных лайнеров, благодаря сниженному аэродинамическому сопротивлению и массе.

Модель Flying-V, прошедшая летные испытания, имеет массу 22,5 килограмма. Размах крыла летательного аппарата составляет 3,1 метра, а длина — 2,8 метра. Модель оснащена двумя электрическими двигателями мощностью 4 киловатта, которые питались от литий-полимерной аккумуляторной батареи массой 6 килограммов. Управление моделью осуществлялось по радиоканалу.

Другие подробности состоявшихся испытаний не раскрываются.