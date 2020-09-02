Чехия обвинила россиян в кибератаках на госсструктуры

Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности Чехии (НУКИБ) заподозрила российских хакеров в серии кибератак.

По данным Чешского ТВ, в 2019 году киберпреступники пытались атаковать сервера госструктур Чехии методом рассылки электронных фишинговых писем.

За 2019 год было зафиксировано не менее 217 кибератак на различные чешские организации, а хакеры могли получить доступ к закрытым данным.

Наиболее вероятными виновниками называют группировку Sofacy, якобы связанную с Главным разведуправлением России. При этом есть и другой подозреваемый, связанный со спецслужбавами Китая, — группировка Winnti.