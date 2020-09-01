Долги компаний в США подскочили до рекорда

Совокупный долг американских компаний (учитывает как облигации компаний, так и кредитные линии) увеличился до рекордных $10,5 трлн, свидетельствуют оценки BofA Global Research.

Из указанной суммы порядка $7,2 трлн — приходится на долю компаний с рейтингами инвестиционной шкалы — от «AAA» до «BBB». За последние 10 лет этот показатель вырос более чем вдвое, сообщает «Финмаркет».

Напомним, в конце августа стало известно, что экономика США, согласно пересмотренным данным Минторга страны, обвалилась во II квартале 2020 года на 31,7% в пересчете на годовые темпы (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами).

Оценка снижения американской экономики была немного улучшена по сравнению с предварительно объявленными 32,9%. Тем не менее, это рекордные темпы падения ВВП США.

Впрочем, эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра оценки снижения американского ВВП до 32,5%, респонденты The Wall Street Journal — до 32,4%.

В январе—марте ВВП США снизился на 5% в пересчете на год. Экономика оказалась в рецессии из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая привела к приостановке работы предприятий, закрытию магазинов, гостиниц, ресторанов и кафе. Все это крайне отрицательно сказалось как на потребительских, так и на корпоративных расходах.

Как отмечает MarketWatch, ранее американский ВВП никогда не падал за квартал более чем на 10%. До этого года экономика США продемонстрировала самый длительный период роста в своей истории — 11 лет — со средними темпами около 2%.

При этом, уточняет ПРАЙМ, в годовом выражении, то есть к аналогичному периоду предыдущего года, снижение ВВП США во апреле—июне составило 9,1% против первой оценки в 9,5%. В I квартале текущего года был рост на 0,3%.