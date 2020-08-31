В Росси в подлодке застряла просроченная ракета

28 августа СМИ сообщили о внезапно всплывшей у берегов Аляски атомной подлодке “Омск”. Значения тогда этому не придали, ну всплыла и всплыла, русские плавают, как **овно в проруби.

Однако позже сообщили, что внезапное всплытие в таком месте атомной подлодки ВМФ РФ, которая способна три месяца не всплывать – это однозначный сигнал чрезвычайной ситуации на борту.

И вчера Вадим Лукашевич сообщил – В ходе учений Тихоокеанского флота “Океанский щит – 2020” 27 августа, при попытке запуска ракеты из подводного положения ракета застряла в пусковом контейнере, из-за чего лодке пришлось экстренно всплыть, как говно, на виду у американцев.

Стало быть, сейчас отважные краснофлотцы в панике бегают вокруг застрявшей ракеты и думают что с ней делать, чтобы она не взорвалась.



АПЛ “Омск” вооружена морально и технически устаревшими противокорабельныи крылатыми ракетами 3М45(П-700) “Гранит” 1980-х годов, производства совка, одна из которых и застряла при запуске. Такие ракеты могут попасть в цель только при целеуказании с самолетов ТУ-95РЦ или вертолетов Ка-25Ц.

Догадайтесь, какая вероятность поражения цели и последующего выживания лодки, если враги собьют целеуказывающую авиацию, а НАТО использует спутниковое наведение ракет, которого у «доблестной» российской армии нет (единственный российский спутниковый комплекс целеуказания “Легенда” сдох еще в 2006 году).

Кстати, АПЛ “Омск” – это лодка того же проекта, что и утонувшая в 2000 году АПЛ “Курск”.

Вот вам и “океанский щит” Московии.

Ну, а рукожопое министерство нападения РФ, понятное дело, категорически отрицает чрезвычайную ситуацию на борту “Омска”.

Это не первая проблема с запуском просроченных ракет – в октябре 2019 года старая баллистическая ракета Р-26 застряла в шахте подводной лодки “Рязань”. Проблемы возникли и с запуском старых крылатых ракет “Калибр” с кораблей “Дагестан” и “Град Свияжск” – их удалось запустить только со второго или третьего раза, просрочив все нормативы по времени.

Ложь – главное оружие московитов: Шойгу отрапортовал о полном успехе учений “Гром-2019”, а позже выяснилось, что одна из просроченных баллистических ракет при запуске застряла в подлодке.