NASA приступило к сборке большой межпланетной станции «Люси»

NASA приступило к сборке и испытаниям новой межпланетной станции «Люси», задачей которой станет исследование нескольких троянских астероидов Юпитера. Летом 2021 года готовую станцию отправят на космодром, а запуск «Люси» в космос намечен на октябрь 2021 года, сообщается на сайте Юго-западного научно-исследовательского института.

Задачей новой межпланетной станции «Люси», разрабатываемой NASA в рамках программы Discovery, будет дистанционное исследование нескольких троянских астероидов Юпитера, которые находятся в окрестностях точек Лагранжа L 4 и L 5 в системе Солнце — Юпитер и орбитальном резонансе 1:1 с планетой. Такие объекты обнаружены почти у всех планет Солнечной системы и могут содержать в себе частицы протосолнечной туманности, органических веществ и льда, их изучение поможет разобраться в процессах, имевших место в ранней Солнечной системе. Научная нагрузка станции состоит из двух камер (мультиспектральной и высокого разрешения), а также двух спектрометров, работающих в видимом и инфракрасном диапазонах.

28 августа 2020 года NASA объявило, что одобрило финальный этап подготовки станции к запуску, что означает переход от фазы проектирования и изготовления элементов аппарата к их поставке, тестированию и сборке аппарата. В течение этого этапа все научные инструменты и системы будут объединены со станцией в цехах компании Lockheed Martin Space и пройдут комплексные испытания. В середине 2021 года «Люси» должна быть отправлена в Космический центр Кеннеди для установки под головной обтекатель ракеты-носителем Atlas V 401.

Запуск станции в космос намечен на октябрь 2021 года. Вначале «Люси» совершит два гравитационных маневра у Земли, после чего отправится к астероиду Главного пояса (52246) Дональдджохансон, мимо которого пролетит 20 апреля 2025 года, после чего направится к точке L 4 в системе Солнце-Юпитер. 12 августа 2027 года станция совершит пролет мимо двойного троянца (3548) Эврибат, 15 сентября 2027 года достигнет троянца (15094) Полимела, 18 апреля 2028 года пролетит мимо троянского астероида (11351) Левкус, а 11 ноября 2028 года — мимо астероида (21900) Орус. После этого, «Люси», совершив еще один гравитационный маневр у Земли, 2 марта 2033 года исследует с пролетной траектории троянские астероиды (617) Патрокл и Менотий, находящиеся в точке L 5 в системе Солнце — Юпитер и образующие двойную систему. После выполнения всех запланированных исследований научную программу могут продлить.