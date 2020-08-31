Израиль запустил прямое авиасообщение с ОАЭ — на первом рейсе прилетел зять Трампа

Первый прямой авиарейс из Тель-Авива прибыл в понедельник в Дубай. Это еще один шаг на пути нормализации отношений после того, как Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США 13 августа анонсировали договор о мире.

В самолете израильской авиакомпании «Эль Аль» находилась делегация израильских и американских официальных лиц, в том числе зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Лайнер получил разрешение пересечь воздушное пространство Саудовской Аравии, обычно закрытое для израильской авиации.

ОАЭ — третье арабское государство после Египта и Иордании, признавшее Израиль после его возникновения в 1948 году.

В субботу Эмираты отменили действовавший с 1972 года закон о бойкоте Израиля. Ранее в этом месяце между странами была установлена прямая телефонная связь.

На борту рейса, которому был присвоен номер LY971, совпадающий с международным телефонным кодом Эмиратов, находились зять и старший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер и израильский советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат.