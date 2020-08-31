Британия планирует крупнейшее за десятилетия повышение налогов

Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за несколько десятилетий для того, чтобы компенсировать потери бюджета из-за общенационального карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает Sunday Telegraph, таким образом глава Минфина Риши Сунак намерен привлекать ежегодно до 25 млрд фунтов (33,3 млрд долларов).

Источники в правительстве рассказали изданию, что чиновники обсуждают возможность повышения с 10% до 20% размера базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18% до 20% — налога на продажу второй квартиры или дома. Для более состоятельных граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28% и 20%, соответственно). Рассматриваемые предложения также включают в себя уменьшение объема сокращение налоговых льгот для пенсионеров, введение налога на электронные продажи, повышение топливных и иных сборов.

Sunday Times в свою очередь пишет о намерении британского Минфина повысить с 19% до 24% налог на прибыли компаний, что позволит дополнительно привлечь 12 млрд фунтов (16 млрд долларов) в бюджет в следующем году и 17 млрд фунтов (22,7 млрд долларов) в 2023-2024 гг. Эти планы вызывают резкое недовольство бизнеса, который уже понес существенные потери во время пандемии, когда выживание многих компаний оказалось под угрозой.

Однако логика Сунака, как уточняет Sunday Times, заключается в том, что даже после повышения налог на прибыль компаний будет меньше, чем в таких европейских странах, как Германия, Франция, Италия и Испания. При этом бюджетные расходы государства лишь по выплате зарплаты 10 млн человек, которые были отправлены в отпуск из-за пандемии, составили к концу июля 31,7 млрд фунтов (42,3 млрд долларов), увеличиваясь каждый месяц на 14 млрд фунтов (18,7 млрд долларов). На этом фоне размер государственного долга Великобритании в июле впервые преодолел отметку в 2 триллиона фунтов (более 2,6 трлн долларов), превысив размер ВВП королевства.