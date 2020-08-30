Как Мелисса Маккарти покорила Голливуд и стала востребованной

26 августа, праздновала день рождения одна из самых ярких и веселых актрис Голливуда Мелисса Маккарти. Она снялась в одних из самых смешных комедий за последние годы: «Копы в юбках»,»Шпион», «Девичник в Вегасе» и многих других.

Двукратная номинантка на премии «Оскар» и «Золотой глобус» на собственном примере показала, что для успеха в большом кино нужны не модельные параметры, а талант и доля упорства. Но ее успех не был мгновенным и ушли годы на то, чтобы стать узнаваемой и востребованной.

Мы рассказываем, как Мелиссе Маккарти удалось достичь грандиозных результатов в своей профессии.

Начало карьеры



Мало кто знает, что когда Мелисса Маккарти только начинала карьеру, была разорена.

«Я помню, когда еще можно было получить пяти долларовую купюру в банкомате, а я не могла ее получить, потому что на моем балансе было менее 5 долларов», – рассказала актриса в интервью журналу Glamour.

Более десяти лет в начале своей актерской карьеры Мелисса Маккарти ограничивалась лишь небольшими ролями, хотя снималась вместе с именитыми актерами: Беном Аффлеком, Камерон Диас, Кристиной Риччи. Первую большую роль Мелисса получила лишь в возрасте 31 год – она сыграла шеф-повара Сьюки Сент-Джеймс в сериале «Девочки Гилмор», в котором снималась все шесть сезонов. Но даже после роли в популярном сериале, слава не обрушилась на актрису моментально.

Актриса признавалась, что у нее не хватало денег на аренду жилья, но в этом ей помогали родители и сестра. По словам Мелиссы, они никогда не давали ей почувствовать себя виноватой, поскольку знали, что она упорно работает. Тем не менее Мелисса стремилась к финансовой независимости.

Первый успех



Она продолжала играть эпизодические роли в кино и сериалах, но сумела привлечь внимание зрителя к своим ярким персонажам. И вот, в 2010 году Мелисса Маккарти получила первую большую роль в ситкоме «Майк и Молли» о влюбленных друг в друга полицейском и учительнице младших классов, которые познакомились в клубе анонимных обжор.

Ситком получил высокие рейтинги и Мелисса Маккарти сумела раскрыть свой талант комедийной актрисы для широкой зрительской аудитории.

Через год после выхода сериала Мелисса получила свою первую награду «Эмми» в категории «Лучшая актриса комедийного сериала». После «Эмми» Мелисса Маккарти получила главную роль в комедии «Девичник в Вегасе», которая собрала почти 300 миллионов долларов в прокате и принесла актрисе первую номинацию на «Оскар».

Вслед за оглушительным успехом талант Мелиссы Маккарти привлек еще большее количество продюсеров и режиссеров. Однако получив всемирную славу, актеры должны быть готовы и к тому, что их будет обсуждать весь мир, и не всегда в положительной окраске. Так, когда Мелисса Маккарти снялась в достаточно успешно принятой зрителями комедии «Поймай толстуху, если сможешь», оказалась в центре скандала.

Критик Рекс Рид в своей рецензии для газеты The New York Observer назвал Мелиссу Маккарти «бегемотом» и «трактором-гигантом», сообщает TV Guide. Сексистское высказывание вызвало резонанс, так как Рекс Рид заявил, что на экране женщина должна быть в первую очередь привлекательной, а затем – талантливой.

Если это высказывание и задело Мелиссу Маккарти, то на ее дальнейшей карьере не отразилось. Кроме того, Мелисса Маккарти основала компанию со своим мужем, Беном Фальконе и сняла несколько комедий для студий Universal и Fox.

«Поймай толстуху, если сможешь»

Что будет, если документы, удостоверяющие личность и кредитные карты попадут к аферистам? Сразу и представить даже страшно. Сэнди Бигелоу Патерсону не повезло. Его кредитные карты оказались у Дианы (Мелисса Маккарти) – профессиональной аферистки, которая, к тому же, и драться умеет по-настоящему. Для Сэнди не родственница и даже не любовница. Диана тратит его деньги мастерски, совершенно не считая.

Делать нечего и Сэнди отправляется на ее поиски. А тем временем сама Диана скрывается от других, также обманутых ею людей. Сможет ли Сэнди поймать аферистку?

Сейчас банковский счет Мелиссы Маккарти состоит не из однозначной суммы. Знаменитость заняла четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes в 2017 году. С тех пор ее фильмография пополнилась еще несколькими главными ролями в кино.