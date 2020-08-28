NASA получило двигатели для «тихого» сверхзвукового самолета

Американская компания GE Aviation поставила NASA первые два турбовентиляторных двигателя F414-GE-100, предназначенных для установки на демонстратор «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета X-59. Как пишет Flightglobal, в ближайшее время специалисты NASA приступят к испытаниям силовых установок, а затем передадут одну из них компании Lockheed Martin для установки на демонстратор. Вторая силовая установка будет резервной.

GE Aviation разработала турбовентиляторный двигатель F414-GE-100 весной. Тогда же были завершены испытания силовой установки. F414-GE-100 разработан на базе турбовентиляторного двигателя с форсажной камерой F414-GE-400. Последний серийно устанавливается на двухдвигательные палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet. По заявлению GE, новая силовая установка спроектирована специально для монтирования на однодвигательные самолеты.

В F414-GE-100 была доработана система управления, а также различные системы обеспечения безопасности. F414-GE-400 имеет в длину 3,9 метра и 0,9 метра в диаметре. Двигатель способен выдавать тягу до 57,8 килоньютона и до 97,9 килоньютона в режиме форсажа. Как ожидается, демонстратор X-59 пройдет первые наземные испытания с установленным двигателем до конца текущего года, а в 2021 году — совершит первый полет.

Программа QueSST, в рамках которой ведется разработка самолета X-59, предусматривает создание технологий, которые в перспективе позволят снизить шумность сверхзвуковых самолетов. Это позволит им выполнять сверхзвуковые полеты над населенной частью суши, сегодня запрещенные международными правилами. Шумность X-59 планируется снизить с помощью планера такой аэродинамической конструкции, при которой на поверхности летательного аппарата образовывалось бы как можно меньшее количество ударных волн. При этом те волны, которые будут все же образовываться, должны быть менее интенсивными.

Демонстратор «тихого» сверхзвукового самолета будет однодвигательным. Его длина составит 28,7 метра. Самолет получит планер, фюзеляж и крыло которого внешне напоминают перевернутый самолет. На X-59 установят обычные вертикальный киль и горизонтальные рули для маневрирования на малой скорости полета. В числе прочих конструкторских решений, которые позволят уменьшить шумность самолета, — удлиненная острая носовая часть, которая будет полностью загораживать летчикам передний обзор. Для восстановления обзора в носовой части установят камеры, а в кабине — экраны.