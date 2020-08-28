Илон Маск получит первую премию в Tesla. Стоимость компании превысила необходимый порог

Капитализация Tesla составила $100 млрд за шесть месяцев. Таким образом гендиректор компании Илон Маск выполнил последние условия для получения вознаграждения.

Гендиректор компании Tesla Илон Маск получил право на первую премию в компании, поскольку средняя рыночная капитализация Tesla составила $100 млрд за последние шесть месяцев, пишет Bloomberg.

Таким образом, капитализация компании достигла порога, необходимый для того, чтобы Илон Маск получил своё первое вознаграждение.

Илон Маск получает зарплату в Tesla не деньгами, а бинарными опционами. Этот инструмент в зависимости от выполнения оговоренного условия в определенный срок либо приносит премию, либо не приносит ничего.

Три других условия для получения первого опциона Маском были выполнены ранее: средняя рыночная стоимость компании в $100 млрд в течение 30 дней, $20 млрд дохода и $1,5 млрд прибыли до определенных корректировок.

Вознаграждение Маска состоит из 20,3 млн опционов на акции, разбитых на 12 частей. Условия получения опционов зависят от роста капитализации компании. Отмечается, что полный компенсационный пакет Маска — самая крупная корпоративная сделка в истории, заключенная между гендиректором и советом директоров. В случае, если Маску удастся выполнить все поставленные цели, он заработает более $50 млрд.

В качестве первой премии Маск получил право разблокировать 1,69 млн акций по цене $350,02 за бумагу. На закрытии торгов во вторник, 5 мая, акции Tesla торговались по цене $768,21. Таким образом, стоимость опционов Маска составляет $706 млн.