Автомобиль любовницы Лукашенко изуродовали

Ночью в Минске неизвестные разбили автомобиль «Мисс Беларусь» и депутата Марии Василевич. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Мы попытались связаться с Марией Василевич, но ее мобильный телефон отключен.
Ранее «Мисс Беларусь» высказывалась по поводу протестов в Беларуси.
Свое обращение она разместила в Instagram, где попросила остановить насилие и агрессию, прекратить жестокость по отношению к тем, кто не может себя защитить. Также она посещала в больнице избитых во время акций протестов и извинилась перед людьми.
Напомним, накануне в «Новой Боровой» вандалы испортили автомобиль известного ведущего Евгения Перлина, недавно уволившегося с гостелевидения. На капоте нарисовали бело-красно-белый флаг, пробили колесо.
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