Автомобиль любовницы Лукашенко изуродовали

Ночью в Минске неизвестные разбили автомобиль «Мисс Беларусь» и депутата Марии Василевич. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Инцидент произошел во дворе дома № 5 на улице Уручской. Читатели рассказывают, что около 03.30 проснулись из-за сильного грохота на улице. Выяснилось, что кто-то выбил стекла в белом Geely Atlas, который принадлежит Марии Василевич. Также очевидцы сообщают о трех сквозных дырах на левой двери.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Мы попытались связаться с Марией Василевич, но ее мобильный телефон отключен.

Ранее «Мисс Беларусь» высказывалась по поводу протестов в Беларуси.

Свое обращение она разместила в Instagram, где попросила остановить насилие и агрессию, прекратить жестокость по отношению к тем, кто не может себя защитить. Также она посещала в больнице избитых во время акций протестов и извинилась перед людьми.

Напомним, накануне в «Новой Боровой» вандалы испортили автомобиль известного ведущего Евгения Перлина, недавно уволившегося с гостелевидения. На капоте нарисовали бело-красно-белый флаг, пробили колесо.