Риз Уизерспун показала 20-летнюю дочь, которая невероятно на нее похожа

Наглядный пример фразы «Как две капли воды». Ведь фанаты обалдели от того, насколько много общих черт имеет мама и ее ребенок.

Голливудская актриса не так часто публикует снимки Авы Филипп. Впрочем, такие перерывы дают о себе знать — девушка взрослеет, а подписчики Риз не могут их отличить.

Так же произошло и с этим кадром — на нем любимая девочка Уизерспун в красном платьице горошком и кардигане сидит в кафе и мечтательно смотрит в камеру.

Знаю, что она мой ребенок, но я ею просто одержима, — написала под снимком селебрити.

И, возможно, именно эта фраза помогла понять фанатам — это не Риз, а ее уменьшенная копия. «Подумала, что это вы», «Твоя копия», «Вы словно близнецы», — пишут комментаторы. И с ними сложно не согласиться.