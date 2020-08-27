Чонгук признался в любви Билли Айлиш

Ни для кого не секрет, что Чонгук (Jungkook) обожает молодую певицу Билли Айлиш (Billie Eilish). Участник южнокорейской к-поп группы BTS часто упоминает в интервью, что хочет лично встретиться с Билли и записать с ней коллаб.
Кроме этого, парень публикует в социальные сети, как кайфует под ее треки. Давай вспомним это вместе.
Несмотря на то, что трек Bad Guy уже давно вышел и успел полюбиться многими фанатами певицы, Чонгук продолжает танцевать под него. Кажется, именно так он признается в любви молодой исполнительнице. Айлиш, наверняка, приятно, когда мужчина не только увлечен ею как девушкой, но и как певицей.
Молодые и амбициозные артисты отлично подошли бы друг другу. И им, наверняка, есть, о чем поговорить. Кроме того, у них схожий стиль одежды. Парочка просто обожает большие и бесформенные кофты и штаны.
«Мечтаю, чтобы они записали совместный трек», «Наш беляшик и Чонгук будут отличной парой», «Билли тоже любит творчество BTS», «Им нужно устроить встречу»,
— комментируют поклонники.
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