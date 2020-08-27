Американцы официально представили проект самолета-пули Celera 500L

Otto Aviation

Американская компания Otto Aviation официально представила перспективный самолет Celera 500L, предназначенный для использования в деловой или грузовой авиации. Его фюзеляж выполнен в форме пули: это значительно снижает аэродинамическое сопротивление по сравнению с самолетами классической конструкции. Разработка самолета велась в секретном режиме, поэтому ранее о нем были известны лишь некоторые подробности, полученные из источников, в том числе о первом полете в ноябре прошлого года.

Большинство легких самолетов для деловой авиации имеют схожую конструкцию низкоплана с сигарообразным фюзеляжем: она проверена временем и хорошо изучена. Вместе с этим у конструкторов осталось мало способов сильно улучшить характеристики самолета именно за счет его фюзеляжа, поэтому многие компании исследуют альтернативные схемы. Например, инженеры возлагают большие надежды с конструкцией смешанного крыла и некоторые из них пытаются применить ее в бизнес-джетах.

Otto Aviation выбрала иной подход и решила все же использовать классическую схему, но изменить ее для увеличения экономичности полета. До официального анонса проекта сведения о нем были обрывочными и во многом основывались на фотографиях, на которых самолет стоял на летном поле, а также данных приближенных к проекту специалистов. Только сейчас компания полностью рассекретила разработку, которая, предположительно, велась с начала 2010-х годов.

Самое заметное отличие Celera 500L от классических самолетов деловой авиации заключается в фюзеляже: он имеет форму эллипсоида. По бокам в центре эллипсоида установлено крыло с законцовками, а сзади расположены два воздухозаборника для двигателя, крестообразное хвостовое оперение и толкающий винт за ним. В хвостовой части фюзеляжа находится 12-цилиндровый дизельный двигатель RED A03 со взлетной мощностью более 550 лошадиных сил .

Otto Aviation

Разработчики рассчитывают, что самолет сможет летать на расстояние более 7,2 тысячи километров и набирать скорость до 740 километров в час. Они утверждают, что себестоимость полета будет составлять 328 долларов в час, что сравнимо скорее с обычными пассажирскими перелетами, чем с полетами деловой авиации.

Интерьер пассажирской версии Celera 500L Otto Aviation

В первом летном образце иллюминаторы есть только в кабине пилотов и в боковой двери, но в финальной версии они будут и в средней части фюзеляжа, где будут располагаться шесть пассажиров, рассаженных в два ряда. Помимо пассажирской версии компания также планирует создать две грузовые, способные вмещать авиационные грузовые контейнеры класса D. Одна из них будет выполнена на базе обычной версии Celera 500L, а вторая, Celera 1000L, получит на 20 процентов больший по объему фюзеляж.

Первый полет самолета состоялся в ноябре 2019 года, а всего с тех пор он совершил 31 испытательный вылет. Otto Aviation планирует пройти к 2023 году сертификацию FAA, а к 2025 году наладить производство для начала поставок самолетов покупателям.