В Мексиканском заливе остановлено 80% добычи нефти

Старт сезона ураганов на юго-восточном побережье США вывел рынок нефти из летней спячки.Цены «черного золота» на биржах Лондона и Нью-Йорка обновили максимумы с начала марта на фоне массовой остановки нефтяных платформ в Мексиканском заливе, где бушуют тропический шторм «Марко» и ураган «Лаура», из-за которого в прибрежные штаты эвакуируют больше полумиллиона человек.

Во вторник октябрьские фьючерсы на нефть Brent подрожали на 1,88%, а с начала недели — на 4,5%, закрыв торги на отметке 46,5 доллара за баррель — рекордной с 6 марта.

Контракты на WTI заключались по 43,57 доллара за бочку, прибавляя в моменте 2,5%.

По данным американского Бюро экологической безопасности и контроля, «Марко» и «Лаура» вынудили добывающие компании остановить 280 платформ в Мексиканском заливе, парализовав 82% нефтедобычи на шельфе.

В то время как «Марко» слабеет, «Лаура» набирает силу, двигаясь на северо-запад со скоростью 7,1 м/с и, как ожидается, достигнет побережья в среду. Скорость ветра внутри урагана превышает 185 км/ч, и в ближайшие сутки, по прогнозам, он может усилиться до третьей степени из пяти по шкале Саффира — Симпсона.

По данным американского Минэнерго, из-за урагана остановлена добыча в объеме 1,56 млн баррелей в сутки — около 14% производства нефти в США. В Техасе встанут НПЗ, перерабатывающие в топливо ежедневно до 1 млн баррелей сырья, отмечает Bloomberg.

Ураганы окажут ценам на нефть «умеренную, но краткосрочную поддержку», говорит аналитик BofA Дуг Леггат. Как только производство восстановится, рынок снова сфокусируется на заболеваемости Covid-19 и данных по активности сланцевых компаний, которые на прошлой неделе впервые за 5 месяцев начали наращивать бурение, напоминает старший стратег AxiCorp Стивен Иннс.